Rodrigo Gomes: «Chegar longe como no ano passado»

O Sp. Braga chega à 5ª jornada da Liga Europa ainda com três cenários em aberto, já que pode terminar em qualquer dos três primeiros lugares, que garantem a continuidade europeia em 2023. Mas o foco dos guerreiros está em continuar nesta prova e não em cair na Conference League, tanto é que o desejo de Rodrigo Gomes não deixa dúvidas.

"Queremos chegar muito longe na Liga Europa como no ano passado, sonhar por mais. Vamos dar tudo para alcançar isso", afirmou o extremo dos guerreiros, de 19 anos, em declarações ao magazine da Liga Europa, da UEFA. Na temporada passada, os guerreiros chegaram aos quartos-de-final, onde caíram perante os escoceses do Rangers.

"É uma competição diferente onde temos de crescer rápido e ser mais maduros. Foi fantástico viver os momentos que vivemos no ano passado, foi importante para a nossa evolução", apontou Vitinha, que acompanhou Rodrigo Gomes na reportagem do canal oficial da UEFA.

Os guerreiros sabem que uma vitória na 'final' de Berlim, diante do Union que lidera a Bundesliga, garante no mínimo o 2º lugar. A atitude, essa, terá de estar no máximo. "Conheço o míster Artur Jorge desde os sub-15. Mantém a mesma ideia, com garra e determinação. Os jogadores têm de ter a atitude no máximo, caso contrário são um bocadinho postos de parte e é assim a ideia dele", disse Rodrigo.

Contas aprovadas ainda sem QSI

As contas da SAD do Sp. Braga (lucro de 3,1 M€ em 2021/22 e previsão de novo lucro em 2022/23 na casa dos 2,88 M€) foram aprovadas por unanimidade na Assembleia da SAD. A Olivedesportos já não se fez representar, após ter vendido os seus 21,67% das ações à Qatar Sporting Investments, que ainda não esteve presente. Foi ainda aprovado voto de louvor à gestão.