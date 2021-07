Rodrigo Gomes: «Conseguir conquistar novos títulos»

Rodrigo Gomes já reagiu à renovação do seu contrato com o Sp. Braga até 2026. "Foi um sentimento muito bom. Fiquei obviamente feliz por renovar pelo clube que me fez crescer. Passei aqui toda a formação e é também um sinal de confiança do clube e também um sinal de que o meu trabalho está a ser bem feito e agora é continuar a trabalhar bem para conquistar mais coisas", assinalou à Next, a TV do Sp. Braga.





"A época passada foi de sonho para mim. Consegui mostrar o meu valor na equipa principal e alcançar a Taça de Portugal, o que foi muito bom mesmo. Agora é procurar conseguir fazer mais jogos pela equipa principal e se conseguir conquistar novos títulos seria perfeito", disse ainda o jovem extremo, deixando ainda uma mensagem aos adeptos: "Podem esperar um Rodrigo muito focado no trabalho e em ajudar a equipa. Focado em marcar golos e fazer assistências, grandes exibições e dar tudo pela equipa."Rodrigo Gomes registou ainda uma mensagem de esperança para todos os jovens que, como ele, sonham atingir este objetivo: "A Cidade Desportiva fornece-nos grandes condições para evoluirmos e é só acreditar nisso, trabalhando sempre muito e um dia podem chegar onde eu cheguei."