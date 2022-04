Rodrigo Gomes nos 'quartos' da Liga Europa aos 18 anos: «Temos o sonho de chegar à final»

Rodrigo Gomes garante que o Sp. Braga vai entrar em campo, frente ao Rangers, focado em "levar vantagem para Glasgow". O jogador admitiu à Sport TV que a equipa "tem o sonho de chegar à final". Algo que o Sp. Braga conseguiu em 2010/11: "Acompanhei, não me lembro perfeitamente, mas espero fazer uma caminhada igual a essa."Na sala de imprensa, Rodrigo Gomes vincou o trabalho que fez ao longo dos anos para que esteja a disputar esta fase adiantada da competição e com o estatuto de titular na equipa principal, aos 18 anos."Foi uma semana boa, nós analisámos bem o Rangers, pontos fortes e menos fortes, é sonho estar aqui e representar o clube no quartos, trabalhei muito para isso, sonhei estar aqui nos grandes palcos, estamos 100% focados em fazer noite à Braga e levar vantagem para Glasgow.""Pediu o que pede sempre, dar o máximo, sempre focados desde o primeiro minuto, entrar para ganhar e dar tudo.""A Cidade desportiva tem condições excelentes, é uma mais valia porque traz jovens não só da cidade, mas jovens com muita raça e vontade de vencer.""Vim ver aqui o jogo."