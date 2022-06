Rodrigo Gomes reencontra Artur Jorge: «Vamos conquistar muita coisa juntos»

Rodrigo Gomes é o primeiro jogador do plantel do Sp. Braga a abordar o arranque dos trabalhos de pré-temporada. O extremo, de 18 anos, sente a equipa "motivada e a trabalhar muito bem", ele que reencontra o treinador Artur Jorge, com quem trabalhou na formação arsenalista."É um orgulho também vê-lo aqui e vamos conquistar muita coisa juntos, certamente", disse, ao canal do clube. Artur Jorge e Rodrigo Gomes chegaram a trabalhar juntos nos sub-15 do Sp. Braga (2017/18), sub-23 (2020/21) e na equipa B (2021/22)."Tem sido uma pré-época muito boa, a equipa está bem, está motivada, também eu estou motivado. Temos trabalhado muito bem, o míster tem-nos ajudado muito, com as táticas, com tudo, e temos trabalhado muito bem. Estou a sentir a equipa muito bem.""Os jogadores estão a entender bem a ideia do míster, ele transmite bem a ideia que pretende. Estamos a trabalhar muito bem, já o conheço há muitos anos e é um orgulho também vê-lo aqui e vamos conquistar muita coisa juntos, certamente.""Estou a sentir-me muito bem, a trabalhar muito para alcançar a melhor forma física para a época. Tenho muitos objetivos para cumprir e estou a trabalhar para isso.""É dar o máximo em todos os jogos, entrar em todos para vencer, fazer golos, assistências, ajudar a equipa a vencer. É ter muito foco, muito trabalho e vitórias."