Rodrigo Macedo renova até 2026 e fica com cláusula de 30 milhões de euros

O Sp. Braga anunciou esta tarde a renovação do contrato de Rodrigo Macedo, que fica ligado aos arsenalistas até 2026 e com uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros.O avançado é um dos capitães e um dos destaques dos sub-23, onde tem 15 golos e uma assistência esta época na Liga Revelação, sendo que Rodrigo Macedo está no clube há 15 anos e já se estreou esta temporada na equipa principal quando entrou aos 86 minutos no jogo da Taça da Liga, frente ao P. Ferreira, na Pedreira, que os bracarenses venceram por 2-0 no dia 11 de dezembro da 2ª jornada da fase de grupos.Em declarações à Next, a TV do Sp. Braga, o jovem avançado de 19 anos vincou toda a sua felicidade por esta renovação de contrato."Significa muito. Já estou aqui há 15 anos. É uma felicidade enorme para mim porque é o clube que me viu crescer, é aqui que tenho feito o meu percurso e não podia estar mais feliz por renovar este contrato"."Jogar neste clube é sempre uma responsabilidade acrescida, porque temos um grande símbolo ao peito. Sabemos que quando entramos em campo temos de dar tudo. Este é um clube que só quer ganhar e em que a exigência é máxima"."Saber que fazemos o nosso percurso e que depois podemos chegar até aqui, ao grande palco (Estádio Municipal de Braga). É aqui que quero jogar, fazer golos e dar alegrias aos adeptos"."A época está a correr muito bem, não só a mim, mas também à equipa. Poder ajudar com golos é muito bom. Espero continuar a fazer e a ajudar no que puder, porque isso é o mais importante"."Podem esperar sempre um jogador com muita garra a lutar sempre pelo Sp. Braga. Eu luto por este clube até à última. Cresci aqui, cheguei muito antes da construção da Cidade Desportiva e sei dar valor àquilo que o Sp. Braga é atualmente. É isso que temos que incutir nas pessoas que vêm de fora. Estamos num clube com uma dimensão cada vez maior e para mim é um orgulho representá-lo".