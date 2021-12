Roger assina contrato profissional com o Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou, esta quinta-feira, que Roger assinou contrato profisisonal com o clube. O jovem, de apenas 16 anos, fica assim ligado aos minhotos até 2024.Depois de ter causado surpresa ao futebol português em geral ao estrear-se pela equipa principal dos arsenalistas com apenas 15 anos, Roger fez história ao marcar frente ao Moitense, para a Taça de Portugal, ainda antes do seu 16º aniversário. O extremo guineense é assim visto como uma das maiores apostas de futuro por parte do conjunto bracarense.Na presente temporada, para além dos três jogos realizados pela equipa principal, Roger tem dois golos em dez encontros pelos sub-23.