Roger Fernandes bate recorde de Dário Essugo e faz história no campeonato

Roger Fernandes passou este sábado a ser o mais jovem jogador a participar num encontro da Liga Bwin, depois de ter entrado aos 83 minutos da partida com o Sporting, para o lugar de Galeno.





+ jovens a jogar na Liga :

15 anos: ROGER FERNANDES

16 anos, 0 meses, 6 dias: Dário Essugo

16 anos, 0 meses, 31 dias: José Fernandes

Com 15 anos, oito meses e 24 dias, o extremo bate o anterior registo de Dário Essugo, que se estreou com 16 anos e 6 dias e ainda o de José Fernandes, que tinha 16 anos e 31 dias quando jogou pela primeira vez no campeonato.