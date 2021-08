Roger Fernandes faz história no futebol português

Com 15 anos, oito meses e 12 dias, Roger Fernandes tornou-se o jogador mais jovem de sempre a atuar numa Supertaça Cândido de Oliveira. Ainda com idade de juvenil, o extremo do Sp. Braga começou no banco, mas rendeu Galeno, aos 70 minutos. O luso-guineense fez, aliás, a estreia oficial como sénior, depois de ter cumprido a pré-temporada com a equipa principal. Agora, prepara-se para alcançar outra façanha: tornar-se o futebolista mais novo a atuar num encontro da Primeira Liga.

O dono dessa marca é Dario Essugo, que se estreou pelo Sporting, em Alvalade, com 16 anos e seis dias - entrou aos 86’, na vitória frente ao V. Guimarães (1-0), em jogo da 24ª jornada da última edição da Liga. Roger Fernandes pode superar este registo já no sábado frente ao Marítimo..., mas não tem de haver pressa. Tem mais de quatro meses para estabelecer um novo recorde.