Roger Fernandes lembra dia de contrastes e agradece a Carlos Carvalhal

Aos 15 anos, oito meses e 12 dias, Roger Fernandes entrou para a história como o mais jovem de sempre a atuar numa decisão da Supertaça. Um feito que o próprio realçou no dia seguinte ao jogo, ainda que admita que o desfecho do mesmo tenha retirado algum sabor ao momento.





"Foi um dia de contraste, muito triste pela derrota no final da Supertaça e feliz pela estreia na equipa principal", começou por escrever o ala na sua conta de Instagram, prosseguindo depois com vários agradecimentos, desde a estrutura à família, passando pelo homem que o lançou. "Ficarei eternamente grato ao mister Carlos Carvalhal por ter acreditado em mim e pela oportunidade dada", referiu Roger, terminando com uma promessa para o futuro: "Tudo isso só foi possível graças à vossa ajuda. Prometo manter a mesma humildade e trabalhar cada vez mais forte para dignificar esta camisola que tenho um grande orgulho de vestir.