Roger fraturou dedo do pé e deve falhar o resto da época

Roger arrisca-se seriamente a falhar o que resta da temporada do Sp. Braga. O jovem de 16 anos foi reavaliado à lesão no pé esquerdo, contraída frente ao Sheriff, na Moldávia, e foi detetada uma fratura do segundo metatarso do pé esquerdo.O Sp. Braga estima uma paragem "nunca inferior a dois meses", não estando prevista pelos seus responsáveis, por esta altura, uma intervenção cirúrgica. O mesmo é dizer que essa hipótese não está descartada como possível recurso, futuramente.Mesmo que possa estar clinicamente recuperado, num hipotético cenário favorável, no final de abril, teria ainda de recuperar o ritmo competitivo, o que não seria de fácil concretização em tempo útil.Roger entrou frente ao Sheriff aos 79 minutos e segundos antes do 2.º golo dos moldavos fez um remate, tendo acertado em cheio no pé de um adversário. Foi assistido já depois do 2-0 e substituído. Esteve em campo apenas 6 minutos.