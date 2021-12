Roger grato após assinar contrato profissional: «Sp. Braga deu-me de comer e de vestir»

Roger é a mais recentes coqueluche do Sp. Braga e, depois de ter assinado contrato profissional com os minhotos até 2024, o jovem não escondeu a satisfação pelo passo dado."É um orgulho para mim, ter um contrato profisisonal e servir este clube eram objetivos desde que cheguei aqui. Hoje conquistei algo com que sonhei sempre desde que cheguei", referiu o extremo, que ficou com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.Assumindo que o seu caso pode servir de inspiração para os restantes jovens da formação e agradecendo a Carlos Carvalhal pelas oportunidades que lhe tem dado, Roger vincou que sair do clube nunca esteve nos seus planos, mesmo que nem tudo tenha sido um 'mar de rosas' nos últimos anos: "Estar cá dois anos sem jogar [devido a problemas com documentação] foi muito difícil para mim. Treinava de terça a sexta-feira, mas à sexta, como o míster tinha de dar oportunidade aos que iam jogar, eu quase nunca treinava. No entanto, nunca me passou pela cabeça desistir e isso deu-me mais força e vontade de continuar. Ia sempre treinar como se fosse o meu último treino no Sp. Braga. Sabia que, um dia, ia conseguir jogar e ia estar pronto. Nunca pensei em sair de Braga. Quando cheguei estive dois anos sem jogar e não tinha dinheiro para comer nem para comprar roupa, mas o Sp. Braga ajudou-me com tudo, deu-me de comer e de vestir. Aqui estou muito feliz e vou continuar a sê-lo".