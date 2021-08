Rolando e Eduardo Teixeira inscritos pelo Sp. Braga na Liga

Na última lista de inscrições divulgada pela Liga Portugal, emitida às 19 horas, constam os nomes de Rolando e Eduardo Teixeira, dois jogadores vinculados ao Sp. Braga mas que não estão nos planos de Carlos Carvalhal e nem se encontravam a treinar com o plantel.





Não foi encontrada uma solução para o futuro do defesa-central e do médio, pelo que os guerreiros acabara por inscrever a dupla na Liga Portugal, por uma questão regulamentar. Ambos continuarão a não integrar os treinos do plantel bracarense, trabalhando nas instalações do clube, mas à parte.