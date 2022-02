Rúben Fonseca na chegada ao Sp. Braga: «Não estava à espera»

Rúben Fonseca foi um dos reforços apresentados pelo Sp. Braga no último dia do mercado de transferências, mas a surpresa não tocou apenas aos adeptos, uma vez que o próprio avançado assumiu não estar à espera deste passo. O dianteiro, de 21 anos, chega ao Minho cedido pelo Tondela até final da temporada e vai começar pela equipa B."Estou muito feliz. Já joguei várias vezes contra, mas estar aqui é especial. O SC Braga é um clube grande, um clube que tem vindo a crescer e estou encantado por estar aqui. Fiquei surpreendido porque não estava à espera, mas quando as coisas ficaram acertadas fiquei feliz e orgulhoso".O facto do SC Braga ser uma equipa ofensiva é uma das coisas que me cativou porque vem ao encontro das minhas características. Vai ser bom porque qualquer ponta de lança gosta de fazer golos e é isso que espero fazer. Sou um avançado que gosta de ajudar a equipa, tanto a finalizar como também a construir jogo. No entanto, é a finalização que me evidencia mais"."Quero adaptar-me o mais rápido possível e ajudar a equipa com boas exibições e golos. Vou dar a vida, dar tudo dentro de campo porque isso é algo que me caracteriza. No que depender de mim, vou dar o máximo".