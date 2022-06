Rui Duarte nos sub-23 do Sp. Braga e Custódio na equipa B

O Sp. Braga confirmará, em breve, as novas equipas técnicas das equipas B e sub-23, numa espécie de efeito dominó depois da ascensão de Artur Jorge ao comando da equipa principal. Assim, Custódio vai orientar a equipa B, após ter estado nos sub-23, sendo que Rui Duarte é o eleito da SAD para comandar o conjunto que milita na Liga Revelação.Rui Duarte, de 43 anos, já passou pelo Moncarapachense, Farense, Casa Pia e Trofense, tendo deixado o comando da equipa da Trofa (2.ª Liga) em novembro passado. Custódio é figura conhecida na história do Sp. Braga e até já passou pelo comando do conjunto principal, em 2019/20, tendo coincidido com a altura em que o futebol parou devido à pandemia da Covid-19.