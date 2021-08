Rui Fonte deixa Sp. Braga e reforça o Estoril

Rui Fonte vai ser reforço do Estoril. O avançado, de 31 anos, desvinculou-se do Sp. Braga e deve assinar com o emblema canarinho por um ano, com outro de opção.





Desta forma, Rui Fonte continua na Liga Bwin, procurando relançar a carreira. De recordar que Rui Fonte sofreu uma lesão grave que lhe retirou minutos, algo de que vai em busca agora no Estoril.