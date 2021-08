Rui Fonte emociona-se no adeus ao Sp. Braga

O avançado Rui Fonte emocionou-se no adeus ao Sp. Braga e ao Estádio Municipal de Braga, após ter sido consumada a sua saída dos arsenalistas, onde foi capitão de equipa, para ingressar no Estoril.





"Queria deixar uma palavra de agradecimento a todos os bracarenses e braguistas, pela forma como me trataram nestes anos. O que me passa pela cabeça e vai no coração é só agradecer estes anos fantásticos", afirmou.Rui Fonte conquistou duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga ao serviço do Sp. Braga.