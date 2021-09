SAD do Sp. Braga reúne em assembleia geral a 26 de outubro

Foi convocada uma assembleia geral de acionistas da SAD do Sp. Braga para 26 de outubro, uma terça-feira. A reunião magna vai decorrer no auditório do Estádio Municipal de Braga, a partir das 18 horas.





Entre os pontos da ordem de trabalhos está a deliberação sobre o relatório e contas da sociedade desportiva da temporada 2020/21, marcada pelos efeitos da pandemia da Covid-19."Ordem de trabalhos:Ponto Um – Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício findo (2020/2021).Ponto Dois – Deliberar sobre proposta de aplicação de resultados.Ponto Três – Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade.Ponto Quatro – Aprovar o Orçamento da Sociedade (artigo 13.º, alínea a), dos Estatutos da Sociedade)."