SAD do Sp. Braga volta às contas positivas e com 3,1 milhões de euros de lucro em 2021/22

O Sp. Braga divulgou, esta tarde, o resumo do resultado financeiro da SAD referente ao exercício de 2021/22 e terminou com resultado líquido positivo, de 3,110 milhões de euros. É o esperado regresso da sociedade liderada por António Salvador aos balanços positivos, depois de ter registado prejuízo de 1,93 milhões de euros no exercício de 2020/21.Em comunicado enviado à CMVM, o Sp. Braga recorda que este exercício foi "ainda pautado por múltiplos constrangimentos associados à pandemia provocada pela Covid-19" e reforça que para este balanço não foi contabilizada a venda de David Carmo ao FC Porto, negócio consumado já no início de julho, ou seja, dentro do exercício corrente de 2022/23.Os rendimentos operacionais, excluindo operações com direitos de jogadores, atingiram os 29,563 M€ e os rendimentos líquidos em operações com direitos de atletas chegaram aos 22,204 M€ (apenas menos 100 mil euros do que no exercício anterior). Isto equivale a 52 milhões de euros de rendimentos, o que a SAD diz ser a sua "segunda cifra mais elevada da história".Os gastos operacionais excluindo operações com atletas reduziram em 1,067 milhões, "justificado principalmente pela redução em 8% dos gastos com o pessoal". "As remunerações do pessoal ascenderam a 16,248 M€, ao que acresceram prémios de desempenho (2,591 M€), encargos sobre remunerações (1,724 M€)", entre outras parcelas.O passivo da SAD caiu 10% e está agora nos 49,175 M€, o ativo caiu 2% mas mantém-se acima dos 91 milhões, com a SAD a apresentar capitais próprios de 42,287 M€, mais 8% do que no período homólogo, sendo este o seu valor "mais elevado de sempre".Nota ainda para o crescimento muito relevante do EBITDA (resultado antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) da SAD, que subiu 80%, passando dos 6,866 M€ para os 12,385 M€.2021/22: 3,110 M€2020/21: -1,93 M€2019/20: 22,012 M€2018/19: 6,171 M€2017/18: -1,829 M€2016/17: 2,777 M€2015/16: 2,119 M€