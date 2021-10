Saiba quanto o Sp. Braga ganhou com a transferência de Pote para o Sporting

O Sp. Braga encaixou perto de 92 mil euros (em concreto, 91.579 euros) com a transferência de Pote do Famalicão para o Sporting, de acordo com o relatório e contas de 2020/21 do clube minhoto, divulgado esta quarta-feira e que irá a votação dos sócios no próximo sábado.





O negócio foi consumado em agosto de 2020 e levou Pote para o Sporting por 6,5 milhões de euros, mas o Sp. Braga teve direito a uma fatia referente ao mecanismo de solidariedade, pelo facto de Pedro Gonçalves ter passado pelos escalões de formação dos arsenalistas, entre 2010 e 2015.