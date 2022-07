Salvador confirma: Diego Lainez é reforço do Sp. Braga

António Salvador confirmou, ao Canal 11, ter concluído a contratação de Diego Lainez, extremo de 22 anos. O jogador mexicano chega emprestado pelo Betis, com opção de compra de 7 milhões de euros."É um grande talento do futebol mexicano e mundial. Foi um trabalho muito constante, há dois meses a namorar o jogador. Ele gostou muito do projeto, sabe que está tapado no Betis. Hoje conseguimos um empréstimo com opção de compra, finalizámos hoje. A cláusula é de 7 milhões de euros. Mas custou ao Betis 14 milhões há três anos. É um dos maiores talentos do futebol mundial. Espero que não saia ninguém. Se sair, terá de entrar alguém", apontou o presidente do Sp. Braga.