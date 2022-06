Salvador critica Benfica no caso Ricardo Horta: «Como é que vai atrás de um 3.º clube fazer pressão?»

António Salvador criticou duramente o Benfica tendo como pano de fundo as negociações por Ricardo Horta. O presidente do clube bracarense sublinhou que o emblema que lidera é o único que decidirá o futuro do jogador e não o Málaga ou o Benfica, pela via da pressão. Recorde-se que os minhotos rejeitaram a proposta de 10 milhões de euros das águias, com o Málaga a reclamar 67% do passe do avançado e a pretender que o negócio se faça "Há aqui um equívoco que tem de ficar bem claro, a única entidade que decide sobre os seus ativos é o Sp. Braga e o Sp. Braga já disse e repete que não está interessado em negociar o Ricardo Horta. Se algum clube vai pela via de um 3.º clube pressionar para vender, para que algum negócio, neste caso o Ricardo Horta, possa ser feito, está errado e é preocupante um clube desta grandeza entrar por caminhos menos claros que poderão não ser os corretos. E não são", começou por dizer Salvador à SIC Notícias, confirmando a rejeição da proposta das águias."Recebemos proposta do Benfica que rejeitámos liminarmente, não discutimos nem queremos analisar, porque não queremos negociar o Ricardo. Foram 10 milhões, o Ricardo renovou até 2026 há pouco tempo, está muito satisfeito no Sp. Braga, já marcou história no Sp. Braga, tem dado muito ao clube. Tenho a certeza que vai continuar no Sp. Braga. Eu falo pelo que vejo nos jornais, é surreal. Como é que um clube vai através de 3.º clube fazer pressão para que haja uma transação de um ativo em que só um clube pode tomar a decisão? Essa decisão é do Sp. Braga, que está no seu direito de não querer negociar o Ricardo e não vai negociar o Ricardo Horta, salvo as cláusulas existentes no contrato...", acrescentou o responsável máximo bracarense.Questionado sobre se o Sp. Braga terá de pagar algo ao Málaga por rejeitar a proposta, Salvador não confirmou nem desmentiu: "Há condições no contrato quando o jogador veio do Málaga, mas não é como vem em alguma comunicação social ou como alguém tentou passar para a comunicação social para tentar fazer pressão sobre o Sp. Braga. A percentagem que o Málaga detém? Não interessa aqui, o Sp. Braga quando contratou ao Málaga não pagou um euro por ele, houve sim partilhas de passe que não interessam agora e isso é claro e está nos relatórios e contas, somos uma SAD aberta, está na bolsa, está lá tudo bem claro. Não há nada a pagar, nada a decidir pelo 3.º clube, é só o Sp. Braga que decide sobre o ativo Ricardo Horta e todos os ativos do Sp. Braga", finalizou Salvador, vincando que também o Málaga não terá qualquer palavra a dizer sobre o futuro do atacante.