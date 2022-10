Salvador e a entrada dos donos do PSG no Sp. Braga: «Um grande dia para o nosso clube, adeptos e cidade»

António Salvador não podia estar mais feliz com a entrada do grupo que detém o PSG na SAD do Sp. Braga. O presidente do clube minhoto antevê grandes feitos com a ajuda da Qatar Sports Investments, que adquiriu 21,67 das ações da SAD."O Sp. Braga está feliz por poder dar as boas-vindas à Qatar Sports Investments como investidor. Acreditamos que é a parceria certa para acelerar o nosso crescimento e expansão, ajudando-nos desenvolver o nosso grande potencial como clube", explicou o líder do clube arsenalista, numa declaração divulgada pela assessoria de imprensa do Sp. Braga."A extraordinária experiência da Qatar Sports Investments - com a sua experiência global e impressionantes resultados tanto ao nível desportivo como de negócio - vai trazer-nos grande valor e vai ajudar-nos a concretizar os nossos ambiciosos planos. É um grande dia para o nosso clube, para os nossos adeptos e para a nossa cidade; estamos ansiosos pelos sucessos futuros do Sp. Braga", finalizou Salvador.