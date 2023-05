Salvador em visita ao centro de treinos da Turquia

António Salvador fez uma visita de cortesia à federação turca, onde conversou sobre várias ideias que projetam uma eventual e possível cooperação com os turcos.O presidente do Sp. Braga visitou o centro de treinos da seleção turca e conversou com o presidente da federação, Mehmet Buyukeksi, tendo recebido uma camisola da Turquia, conforme registaram os meios da comunicação da Federação Turca.O Sp. Braga tem neste momento no plantel o central Serdar, de 20 anos, e internacional pelos sub-21 da Turquia.