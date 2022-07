Salvador expõe ideias a João Paulo Correia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de já se ter reunido com o presidente da FPF, Fernando Gomes, António Salvador vai hoje apresentar a João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, as ideias defendidas pelo Sp. Braga por “mais competitividade e mais sustentabilidade” no futebol português. A reunião entre ambos vai decorrer durante a manhã.

Aí, o presidente do Sp. Braga irá expor as propostas de quadros competitivos que os guerreiros entendem poder trazer maior qualidade, competitividade e imprevisibilidade ao campeonato.