Salvador nega parceria com o PSG: «O Sp. Braga nunca será satélite de nenhum clube estrangeiro»

António Salvador negou esta terça-feira, durante um encontro com jornalistas, que o Sp. Braga esteja a preparar uma parceria com o PSG - apesar da chegada de Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou, contratados aos parisienses -, garantindo que os arsenalistas "nunca serão satélite de nenhum clube estrangeiro ou português"."Não vamos fazer parceria nenhuma com o PSG. Vieram dois jogadores, mas a parceria é completamente falsa. O Sp. Braga nunca será satélite de nenhum clube estrangeiro nem português. Quando chegámos há quase 20 anos traçámos o objetivo de sermos independentes de tudo e todos. Sabemos da cooperação que tem de haver, mas em termos de infraestruturas, o Sp. Braga tem feito o seu caminho. Tendo a cidade desportiva concluída, serão 45 milhões [de euros] investidos. O Sp. Braga irá no seu caminho em frente. Se calhar interessava-nos mexer menos no quadro, mas queremos que todos estejam ao mesmo nível", referiu.Salvador falou também de um possível investimento por parte de um fundo do Qatar : "Não queremos ser satélite de nenhum clube. Mas a exemplo dos principais campeonatos europeus, há a questão dos clubes que têm proprietários e são altamente competitivos. Portugal deve fazer uma reflexão profunda a nível de regulamentação nessa área, vemos investidores que entram na 2. Liga e Liga 3. O debate tem de ser feito no futuro, é inevitável que aconteça para não ficarmos tão distantes. O primeiro clube que fizer isso dará um passo de gigante em relação aos outros. O Sp. Braga não tem posição maioritária da SAD, é um não-assunto neste momento, não foi discutido."