Salvador quer remodelar o Estádio Municipal: «Esperemos que a câmara aprove...»

Na entrevista ao Canal 11, António Salvador falou de investimentos e infraestruturas, não só relativamente à Cidade Desportiva, cuja segunda fase tem conclusão prevista para 2023, mas também sobre o Estádio Municipal, reforçando o tema da remodelação que tinha deixado no ar há cerca de duas semanas."Estamos a fazer agora um segundo investimento, que tem a ver com o Pavilhão e com a área administrativa do clube e da SAD. Quando terminar tudo vamos ter 11 campos de futebol. No total, é um investimento que vai chegar aos 40, 45 milhões de euros. O Sp. Braga tem neste momento cerca de 42 milhões de euros de capitais próprios positivos, quando cá cheguei tinha 10 milhões de capitais próprios negativos", começou por explicar o líder máximo dos guerreiros."Entendemos que este estádio não oferece as condições que os nossos adeptos merecem... Agora é aqui que temos de trabalhar e onde vamos caminhar no futuro. Já tenho tido reuniões internas e com alguns projetistas. Iremos apresentar em breve, à Câmara, dentro de um ano a um ano e meio, uma restruturação do estádio. Espero que aí a Câmara aprove, já que com o 1.º de Maio não foi possível...", atirou Salvador.Recorde-se que caiu por terra o projeto de o Sp. Braga recuperar o Estádio 1.º de Maio e instalar aí a sua equipa principal. "A este projeto é um não. O projeto foi apresentado há quase um ano e desde a primeira hora demos nota de que provavelmente não seria viável. Aquilo não é uma reabilitação, é uma reconstrução. Na reunião com a Direção Geral do Património Cultural, a indicação que recebemos é que o projeto não respeita as condições de salvaguarda do património", disse-nos o edil Ricardo Rio, em novembro passado.