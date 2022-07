Secretário de Estado do Desporto enaltece reflexão do Sp. Braga sobre o futebol português

António Salvador e João Paulo Correia, respetivamente presidente do Sp. Braga e Secretário de Estado da Juventude e Desporto, estiveram reunidos esta segunda-feira em Braga. O governante não só visitou o Estádio Municipal e a Cidade Desportiva (a parte já concluída e em funcionamento e ainda a 2.ª fase, cujas obras decorrem), como também esteve a escutar as ideias e propostas do Sp. Braga em prol do futebol português. No total, a cimeira durou cerca de seis horas."Congratulo a iniciativa do SC Braga de fazer uma reflexão profunda. Partilharam comigo essa reflexão e essa estratégia e importa agora que ela seja debatida por toda a gente do futebol português porque, de facto, é merecedora de uma reflexão profunda e aponta para o crescimento de curto-médio prazo do futebol português e da sua maior sustentabilidade. Queria deixar essa palavra de elogio ao seu Presidente, que se afirma cada vez mais com uma visão de um dirigente que pretende criar condições de sustentabilidade para o seu clube e sem perder afirmação desportiva nacional ou internacional", apontou João Paulo Correia."Foi um encontro muito produtivo e de grande importância para nós, porque como vimos defendendo este é um processo que só pode acrescentar valor se todos os agentes estiverem envolvidos. Confirmamos que podemos contar com a Secretaria de Estado, tal como a Secretaria de Estado pode contar com o SC Braga para as intervenções que são necessárias em prol do nosso desporto", referiu António Salvador.