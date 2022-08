«Sei que não posso falhar»: Artur Jorge, o treinador que também é adepto

Artur Jorge deu uma entrevista à Sport TV esta noite e a parte inicial foi marcada por assuntos relacionados com o próprio treinador e o seu percurso até chegar, agora de forma definitiva, ao comando da equipa A do Sp. Braga. Isto porque, em 2019/20, sucedeu a Custódio na reta final e conseguiu mesmo o 3.º lugar final, tendo saído depois. Mas Artur Jorge é um treinador que também é adepto, apesar de garantir conseguir separar as águas. Algo que se deve a uma ligação que surgiu em criança, não só quando assistiu aos jogos do Sp. Braga mas também quando ingressou no clube, nos anos 80."Estes anos deram-me uma paixão enorme pelo clube e, acima de tudo, o sentimento de que estou em casa. Desde muito novo, não só os momentos partilhados na bancada com os meus pais, mas também depois como atleta. Sinto-me extremamente grato e satisfeito por competir desde então com a camisola do Sp. Braga para tentar fazer sempre história e ajudar o clube no que é o seu crescimento, que tem vindo a ser enorme desde então", afirmou."Consigo fazer essa separação [ser treinador e adepto], naturalmente que sim, tenho de me separar nesses dois momentos. O meu papel é apenas e só o de treinador. Tenho um sentimento muito especial pelas conquistas, o que ganhamos. E há uma exigência que ponho no dia a dia, porque sei que não posso falhar. E sei que procuro em cada dia ser melhor. Sou apenas e só treinador, mas vibro naturalmente com os sucessos que vamos conquistando", apontou Artur Jorge.E o técnico garante estar preparado para contrariar o provérbio que diz que os santos da casa não fazem milagres... "Sim, estou preparado para esse estigma, mas não venho condicionado por isso, venho com o mesmo espírito, satisfação, alegria, a mesma paixão de poder fazer um ótimo trabalho. Acredito nas minhas competências. Conquistei este lugar e o meu foco é apenas e só ajudar e ser mais um a acrescentar valor para continuar a fazer desta uma equipa ganhadora", vincou."Sei que sou extremamente exigente, muito detalhista, muito preocupado com o bem estar dos atletas também. Estou muito confortável não só no lugar que ocupo, mas no grupo de trabalho que lidero, um grupo de jogadores de imensa qualidade, extremamente ambiciosos, que para além de transitarem praticamente todos do ano passado e já com alguns anos, estão já identificados com a cultura do Sp. Braga", referiu Artur Jorge.O treinador do Sp. Braga apontou a diferença entre a primeira experiência na equipa principal e a atual. "Na primeira passagem a cadeira foi-me dada, esta agora foi conquistada", atirou. "Neste momento tenho a obrigação e preocupação de poder construir um grupo de trabalho para atacar uma época que pretendemos que seja de suceso, mas não deixo de registar a minha anterior passagem, numa fase final de campeonato, em que recuperámos pontos e uma posição e ficámos no 3.º lugar. Tenho essa referência, porque é um pódio que me enche de orgulho, ainda que tenha sido um dos que contribuíram, mas fui o último e é aquele que fica registado como tendo conseguido essa marca que tanto nos obriga a trabalhar em busca dela novamente", assinalou Artur Jorge.Artur Jorge admitiu que o sistema mais trabalhado até ao momento é o 4x4x2. "Criámos condições para termos um plantel capaz de corresponder à minha ideia e exigência, acreditamos ter condições de jogar não só nesse sistema... É uma convicção minha, manter o 3x4x3 não era a minha intenção. Acredito no meu trabalho e no que fiz na equipa B, em que joguei quase sempre no 4x4x2. Fizemos numa parte inicial em 3x4x3, vínhamos dos sub-23 onde antes jogámos dessa forma. Não quero dizer que estamos fechados ao que quer que seja, porque contratámos jogadores capazes de executar mais do que uma função, caso tenhamos de adotar uma outra vertente tática. Vamos ter 50 jogos pela frente e não serão todos iguais seguramente", assinalou o treinador.