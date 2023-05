Senegalês Seydou Sano é reforço para a equipa B do Sp. Braga

Seydou Sano é reforço do Sp. Braga para a equipa B. O jovem senegalês de 18 anos já se comprometeu com um contrato de três anos com os arsenalistas e ainda antes de integrar a sua seleção que a partir deste sábado disputa o Mundial sub-20 na Argentina, uma grande montra já para o novo reforço dos minhotos.A presença de Seydou Sano no Mundial, de resto, implica que esta transferência só será oficial depois do Senegal terminar a sua participação na prova que se joga na Argentina e que inicialmente estava marcada para a Indonésia.Seydou Sano chega a Braga a custo zero, mas o seu antigo clube, o US Gorée, fica ainda detentor de uma percentagem do seu passe, salvaguardando uma eventual promoção e evolução do jovem central, que também alinha como médio defensivo, ao serviço dos arsenalistas.O jovem de 18 anos foi titularíssimo no centro da defesa do Senegal, alinhando todos os jogos a tempo inteiro na recente conquista da Taça das Nações Africanas de sub-20. Os senegaleses venceram todos os seis jogos da prova e com um total de 14 golos marcados e zero sofridos.No Mundial da Argentina, o Senegal está integrado no Grupo C e começa a prova a defrontar o Japão, no próximo domingo, sendo que as outras duas seleções do grupo são a Colômbia e Israel.