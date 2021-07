Sequeira antevê duelo da Supertaça: «Estamos focados em trazer este troféu para Braga»

Sequeira acredita que o Sp. Braga pode finalmente quebrar o jejum e erguer pela primeira vez uma Supertaça. O defesa arsenalista sublinhou várias vezes que o plantel de Carlos Carvalhal está "muito confiante" para o encontro de sábado, contra o Sporting.



"Sinto uma equipa bastante confiante naquilo que temos vindo a fazer, uma pré-época bastante produtiva, demos continuidade ao que temos vindo a fazer, integrámos os jogadores novos. Estamos confiantes em trazer este troféu importante para a cidade, até porque nunca conseguimos e estamos focados nisso.



Sente ansiedade na equipa?

"A ansiedade existe sempre. Sabemos da importância deste jogo, um troféu que está em jogo, mas estamos bastante confiantes e com vontade de ganhar."



Duelo com Esgaio no corredor

"Foi meu companheiro, faz parte do jogo. Temos não só o Esgaio como outros jogadores com quem já nos cruzámos. Conhecemo-nos mutuamente e não é por aí que as coisas se decidem. Sabemos as características dos nossos adversários, esperamos anulá-los e fazer um bom trabalho."



Que Sporting espera?

"Um Sporting dentro do que vem apresentando. Bastante competente, com um sistema que conhecemos e vai ser um bom jogo, certamente. Espero é que a Supertaça caia para o nosso lado. Esperamos fazer um jogo competente e concentrado do primeiro ao último minuto."