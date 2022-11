Sequeira e Borja presentes no último treino do Sp. Braga antes do duelo decisivo com o Malmö

A pouco mais de 24 horas de defrontar o Malmö para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o Sp. Braga realiza esta tarde o derradeiro treino antes da receção ao suecos, agendada para as 20 horas desta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga.Nos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, foi possível perceber que Borja e Sequeira já treinam com os colegas e estão entre as opções do técnico Artur Jorge para o encontro com os escandinavos. Sendo assim, apenas Fabiano, castigado devido a acumulação de amarelos, vai falhar a 'final' com os nórdicos.O Sp. Braga é 3.º classificado do Grupo D, com sete pontos. Para assegurar o segundo posto - e consequente playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa – terá obrigatoriamente de derrotar o Malmö e esperar que o Union Berlin (9 pontos) não vença na deslocação ao terreno do Saint-Gilloise, belgas que são líderes do Grupo D, com 13 pontos, e têm já o apuramento confirmado para os oitavos. Outra combinação de resultados atira os guerreiros para o playoff da Conference League.Artur Jorge e Vitinha estarão, a partir das 18h00, na sala de imprensa do Municipal de Braga para fazer a antevisão ao duelo com o Malmö, equipa que fará o último jogo europeu da época, pois o último lugar do grupo está confirmado.