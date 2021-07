Sequeira e Raúl Silva a sangrar após choque de cabeças no Sp. Braga-Marselha

O Sp. Braga está a defrontar o Marselha, em jogo de preparação no Estádio Municipal de Braga, com uma vantagem minhota de 1-0 graças a golo de Abel Ruiz aos 19'. No entanto, a primeira parte ficou marcada por um choque de cabeças entre dois jogadores dos arsenalistas.





Sequeira e Raúl Silva saltaram para dominar uma bola nas alturas, à passagem do minuto 41, e isso resultou num choque de cabeças. Ambos ficaram mal-tratados, a sangrar inclusive: Raúl Silva aparentemente do sobrolho esquerdo, Sequeira do lado direito da cabeça.O central brasileiro acabou por ser substituído por Tormena, enquanto Sequeira meteu uma ligadura e cumpriu os restantes minutos da primeira parte.O Sp. Braga entrou em campo com apenas uma das contratações no onze, o central Paulo Oliveira. Carlos Carvalhal apostou no seguinte elenco: Matheus, Paulo Oliveira, Raúl Silva, Sequeira, Fabiano, Al Musrati, André Horta, Galeno, Ricardo Horta, Fransérgio e Abel Ruiz.