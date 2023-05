Sequeira está fora da final da Taça de Portugal

Sequeira é baixa de Artur Jorge para a final da Taça de Portugal do próximo domingo. O Sp. Braga divulgou esta manhã que "o jogador foi submetido hoje a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo (artroscopia) e terá pela frente um tempo estimado de paragem nunca inferior a quatro semanas".Trata-se de uma ausência relevante, uma vez que Borja, o natural substituto de Sequeira, está a recuperar de um problema físico desde o jogo na Luz, no dia 6 deste mês, onde foi precisamente rendido por Sequeira ao intervalo. O lateral colombiano, assinale-se, não está descartado para a final do Jamor...Já no que diz respeito a Sequeira, trata-se de um problema registado na semana seguinte ao jogo no Bessa, onde o lateral chegou a estar na ficha de jogo como titular, mas foi baixa de última hora no aquecimento na altura por uma "indisposição" que Artur Jorge divulgou no final da partida com os axadrezados.Ausente dos últimos dois jogos, Sequeira fecha assim a temporada 2022/23, isto depois de um impasse em que chegou a fazer tratamento conservador ao longo de alguns dias, na esperança de ainda poder recuperar para o Jamor, mas o departamento médico dos bracarenses optou pela cirurgia.