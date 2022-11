A situação de Sequeira gera alguma apreensão em Braga, uma vez que o lateral esquerdo apresentou queixas ao nível da coxa direita e está neste momento em dúvida para o jogo em Portimão, do próximo domingo, o último da Liga antes da paragem para o Mundial do Qatar.Em relação ao confronto da Taça de Portugal, na quinta-feira, com o Moreirense, é praticamente certo que o defesa fique de fora, precisamente para maximizar as hipóteses de estar disponível para o Portimonense. A ausência de Sequeira abre a porta do onze ao colombiano Borja, algo que ainda não sucedeu esta época. O esquerdino tem apenas três jogos e um total de 23 minutos disputados, o que abre a porta a uma eventual adaptação ao posto.