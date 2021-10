Sequeira faz soar o alarme

Sequeira voltou a gerar preocupação. O lateral-esquerdo lesionou-se num lance com Sauer e teve de sair de maca, com um traumatismo na grade costal. O defesa vai agora ser reavaliado. No entanto, Sequeira não foi o único a apresentar queixas, uma vez que Ricardo Horta teve de fazer gelo na coxa direita e Yan Couto acabou a coxear. Em contrapartida, a boa notícia para o Sp. Braga foi o regresso de Abel Ruiz.

Do lado do Boavista, Cannon, Ntep, Javi García e Abascal não foram a jogo, os dois últimos, segundo João Pedro Sousa, devido a microrroturas.