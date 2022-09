Sequeira: «Golo veio trazer justiça e a vitória é inteiramente justa»

Titular na linha defensiva do Sp. Braga, Nuno Sequeira enalteceu a forma como a equipa minhota se apresentou diante do Union Berlim, um adversário ao qual venceu por 1-0 "O segredo foi o trabalho, dedicação e o espírito de grupo de toda a equipa, que quis ganhar o jogo até ao último minuto. Na primeira parte não conseguimos impor tanto o nosso jogo, eles são uma excelente equipa, muito organizados. Na segunda parte, tomámos mais a iniciativa, o golo veio trazer justiça e a vitória é inteiramente justa. O objetivo é entrar em cada jogo para ganhar e obviamente queremos ficar em primeiro lugar do grupo, o Sporting de Braga é um clube com tradição nesta competição. O próximo jogo será importante, vamos tentar vencê-lo. As expectativas trazem responsabilidade e temos de estar preparados e continuar a trabalhar. Ainda há muitos aspetos a trabalhar e vamos continuar da mesma forma", disse.