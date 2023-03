Sequeira: «Gostava de ganhar mais títulos no Sp. Braga»

Sequeira foi esta tarde o protagonista do 'Perfil do Gverreiro', programa da Next, a plataforma de conteúdos do Sp. Braga."Gostava de ganhar mais títulos no Sp. Braga. Era importante para mim e para o clube. É para isso quetrabalhamos todas as épocas, para chegar às alturas das decisões e estarmos presentes. Ao nível individual gostava de fazer mais 150 jogos, sei que vai ser difícil, mas tentar nunca custa", registou o defesa-esquerdo entre sorrisos mesmo a fechar o programa."Sou uma pessoa muito altruísta que põe o coletivo acima do individual. Uma pessoa resiliente e consigo ultrapassar as dificuldades que vão surgindo no meu caminho. Acho que esta é uma mentalidade que se adequa bastante ao clube e é isto que faz de mim um guerreiro", assinalou ainda o jogador de 32 anos, destacando o momento que mais o marcou na carreira, na época passada, quando sofreu uma grave lesão num joelho:"Recuperar deste tipo de lesões não é só esperar que o joelho 'vá ao sítio'. Foi o momento mais difícil da minha carreira, mas a ajuda do departamento médico foi essencial. Foram meses muito duros para mim, mas eles além de fisicamente também me recuperaram psicológicamente. Sinceramente, nem gosto muito de falar sobre esse momento, pois se estiver a pensar muito nisso não vou conseguir dar continuidade. Foi um momento duro que me fez crescer enquanto homem, mas agora está ultrapassado e é bola para a frente, pois não podemos deixar que uma leão marque a nossa carreira."Sequeira elegeu ainda a conquista da Taça de Portugal, em 2021, como "o momento mais marcante" da sua carreira. "Foi em ano de centenário do Sp. Braga e ao conseguirmos ganhar esse troféu tenho a certeza que isso representou muito para os adeptos, para o clube a para a própria cidade", lembrou.