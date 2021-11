O Sp. Braga anunciou, esta segunda-feira, que Sequeira já foi operado ao joelho esquerdo. O jogador, recorde-se, lesionou-se no último jogo dos arsenalistas, frente ao Benfica.O internacional português sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e agora, após a intervenção cirúrgica a que foi submetido, tem vários meses de recuperação pela frente. De resto, a utilização do jogador por parte de Carlos Carvalhal ainda na presente temporada parece um cenário muito difícil de se concretizar.Em 2021/22, Sequeira foi utilizado em 13 partidas.