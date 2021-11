Sequeira não joga mais na presente temporada

A derrota por 6-1 acabou por não ser o único aspeto negativo que o Sp. Braga retirou do jogo com o Benfica. Substituído ainda na primeira parte do encontro, Sequeira viu agora confirmado o pior cenário: a lesão que sofreu no joelho é grave e o jogador estará de fora das opções de Carlos Carvalhal o resto da época."Na sequência da lesão contraída no encontro frente ao Benfica, e após realização de exames complementares na manhã de hoje [segunda-feira], comunica-se que Nuno Sequeira sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será submetido nos próximos dias a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição nesta temporada", podia ler-se no comunicado emitido pelo Sp. Braga.Na presente temporada, Sequeira contabilizava 13 encontros disputados.