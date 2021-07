Sequeira: «No Sp. Braga vivi os melhores momentos da minha carreira»

O Sp. Braga anunciou este domingo a renovação com Sequeira até 2024. O defesa esquerdo diz que a prolongação da ligação ao clube veio como algo "natural" e que no Sp. Braga viveu "os melhores momentos" da sua carreira. "Eu quero sempre fazer melhor e esta renovação é um sinal de confiança da direção e eu quero contribuir com trabalho e com aquilo que tenho vindo a fazer", referiu.





Sequeira: "Não tive duvidas porque gosto de estar aqui. No SC Braga vivi os melhores momentos da minha carreira e quero retribuir com trabalho tudo aquilo que o clube me tem dado".



O jogador de 30 anos está na equipa bracarense desde 2017, já tendo realizado 132 jogos. "Tenho feito um percurso crescente no clube. Felizmente tenho a sorte de conseguir fazer esse número de jogos e espero continuar nesse caminho", disse em declarações ao site do Sp. Braga.Sequeira deixou ainda uma certeza quanto ao objetivo para a próxima época. "Continuar a fazer aquilo que temos feito até agora. Com os pés assentes na terra, jogo a jogo, se pudermos chegar às fases de discussões, às finais, claro que é ótimo, mas é jogo a jogo e tentar fazer o melhor possível".A fechar, o defesa olhou para trás em relação aos quatro anos já cumpridos no Minho e deixou uma garantia. "Toda a gente no clube, adeptos e direção, sabem aquilo que sou e tenho de continuar a fazer o meu trabalho para continuar a ajudar", finalizou.