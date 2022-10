Sequeira promete grande "ambição e vontade de vencer" em Berlim

Sequeira foi o porta-voz do grupo bracarense na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Union Berlin. O Sp. Braga precisa de vencer para confirmar já, no mínimo, o 2.º lugar e o lateral-esquerdo garante que a equipa vai demonstrar uma maior vontade de vencer que os alemães."Nesta profissão estamos habituados a essa pressão e a essa responsabilidade. Vamos entrar em campo com essa noção, mas acima de tudo com ambição e vontade de ganhar muito grandes. Sabemos o que podemos alcançar se ganharmos o jogo", apontou."Esperamos que sim, vamos fazer tudo por isso, porque sabemos da responsabilidade deste jogo, sabemos que é um jogo bastante importante para nossas aspirações na competição. Temos de demonstrar essa tal vontade de vencer, mais do que eles. Abordar o jogo com máxima ambição e responsabilidade possível para, no final, podermos levar os três pontos.""É o nosso ADN, o ADN do Braga, que é mentalidade vencedora, ambição muito grande, o querer vencer porque está incutido no nosso clube e é essa mentalidade que temos de ter no jogo de amanhã.""Sim, nesta profissão estamos habituados a essa pressão e a essa responsabilidade. Vamos entrar em campo com essa noção, mas acima de tudo com ambição e vontade de ganhar muito grandes. Sabemos o que podemos alcançar se ganharmos o jogo.""Conhecemos pontos fortes do adversário, equipa bastante intensa com atitude muito forte no jogo e vamos ter de estar preparados para isso. Jogo em casa foi bastante difícil para nós e estamos precavidos para o que pode acontecer e tudo faremos para anular pontos fortes do adversário e vencer.""É importante, ou melhor, é muito melhor trabalhar em cima de vitórias do que outra coisa. Estamos habituados a ganhar neste clube e triunfo com Estoril dá confiança para abordar este jogo."