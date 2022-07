Sequeira voltou a jogar após oito meses de paragem: «É começar do zero depois de um ano difícil»

Sequeira foi uma das novidades no jogo-treino de ontem com a UD Oliveirense (vitória por 6-2), tendo sido titular e desenhado a jogada que resultou no golo inaugural. Foi o regresso do lateral-esquerdo aos jogos, ainda que particular, depois de oito meses a recuperar de lesão grave no joelho esquerdo. Em declarações aos canais do Sp. Braga, Sequeira frisou o quão feliz está pelo seu regresso em pleno.: "Foi uma longa paragem, sabemos que os treinos não são iguais aos jogos e o jogo é um processo muito mais competitivo. Foi momento de muita felicidade porque é o que mais gosto de fazer. Ao voltar a competir, senti-me muito bem e agora é contiunuar a trabalhar para me sentir cada vez melhor.": "São ideias novas, já passámos por este processo no Sp. Braga com vários treinadores, agora é adaptar o mais rápido possível às ideias do míster para estarmos preparados no início da época para fazer o que ele quer.": "Quanto as jogadores mais novos, temos os mais velhos com um pouco mais de responsabilidade de os ajudar na adaptação ao futebol profissional e a este patamar, nós mais velhos tentamos que se sintam mais confortáveis para fazerem o que têm talento para fazer.": "É fazer sempre melhor, o que me passa pela cabeça depois de um ano difícil é começar do zero e tentar fazer melhor do que os anos anteriores. A nível coletivo é também conseguirmos fazer melhor que no ano passado, lutar por cada jogo para ganhar e conseguir estar nas decisões das taças, é isso a ambição do clube, é ganhar e é o que vamos tentar fazer."