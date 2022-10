Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Será mais uma batalha do que um jogo bonito»: Sp. Braga em Berlim com a mira no apuramento João Carlos Teixeira marcou na última vitória dos minhotos em solo alemão e enfrentou Union Berlin no ano passado





• Foto: Manuel Araújo/Movephoto