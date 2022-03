Será o Sp. Braga candidato a vencer a Liga Europa? Saiba a reposta de Carvalhal

O Sp. Braga está a meio caminho de poder carimbar o acesso aos quartos-de-final da Liga Europa, depois da vantagem de dois golos alcançada no jogo da primeira mão frente ao Monaco. Caso consiga confirmar o apuramento, será o Sp. Braga candidato a vencer a Liga Europa? A pergunta foi feita a Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa, e o treinador respondeu."Nós tivemos jogo na 5.ª feira, depois preparámos o jogo de domingo, saímos e preparamos este de 5.ª feira [amanhã], depois temos jogo de novo no domingo... Isto é jogo a jogo e preparar cada um da melhor forma, reunir energia e apostar forte e tentar vencer cada jogo. Assim continuaremos até ao final, com os pés sempre assentes no chão. Temos é de ter uma noite à Braga, com o melhor de cada um de nós. Se o conseguirmos amanhã, logo falaremos", apontou o treinador do Sp. Braga.