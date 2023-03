Serdar chamado à seleção sub-21 da Turquia

Serdar Saatçi, central do Sp. Braga, foi convocado para a seleção sub-21 da Turquia, que vai disputar um jogo de preparação diante do Kosovo na próxima segunda-feira, na cidade turca de Alanya.O jovem jogador, de 20 anos, chega a este compromisso internacional depois de ter feito, recentemente, os seus dois primeiros jogos como titular na equipa principal dos guerreiros, frente a Rio Ave e Vizela.Serdar dilata para oito a lista de jogadores do Sp. Braga chamados às seleções nesta interrupção do campeonato. Além do turco, foram convocados Al Musrati (Líbia), Racic (Sérvia), Abel Ruiz (Espanha, sub-21), Víctor Gómez (Espanha, sub-21), Joe Mendes (Suécia, sub-21), Hornicek (República Checa, sub-20) e Rodrigo Gomes (Portugal, sub-20).