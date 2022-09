Serdar Saatçi destaca peso de Salvador na sua decisão e garante: «Vai ser tudo perfeito»

Serdar Saatçi foi apresentado esta quinta-feira como reforço do Sp. Braga para as próximas cinco temporadas . Em declarações aos canais do clube, o central de 19 anos garante que a principal razão para a sua vinda para o Minho foi... António Salvador. "A principal razão de ter escolhido o Braga foi o presidente. Ele mostrou-me respeito, mostrou-me que queria que estivesse na equipa e os seus planos", apontou Serdar, que vai vestir a camisola 5."Estou feliz por estar aqui. O Sp. Braga é um clube em que todos os jovens jogadores querem jogar, estou entusiasmado por estar aqui e estou com grande expectativa em relação ao futuro.""A principal razão de ter escolhido o Braga foi o presidente. Ele mostrou-me respeito, mostrou-me que queria que estivesse na equipa e os seus planos. Essas foram as principais razões que me fizeram escolher o Sp. Braga.""Tenho de ter tempo para me habituar a Portugal porque nunca estive fora da Turquia. Preciso de tempo para me habituar e depois tudo vai correr bem, dou a minha palavra. Tudo vai ser perfeito.""Não assisti à Liga Portuguesa muitas vezes, mas acompanhei o Sp. Braga na Liga Europa. O Sp. Braga é uma boa equipa, esteve na Liga Europa e acompanhava-os. Vi os jogos e sei como jogavam.""Quero dizer aos adeptos que esta vai ser uma grande temporada, queremos começar bem e vamos ganhar troféus."