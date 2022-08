Serdar Saatçi reforça defesa do Sp. Braga a troco de 1,5 milhões de euros

O Sp. Braga assegurou a contratação de Serdar Saatçi, defesa-central turco de 19 anos que pertencia aos quadros do Besiktas.confirmou que o jogador transfere-se a troco de 1,5 milhões de euros. A imprensa turca aponta ainda a um bónus no negócio, que pode elevar a quantia final, mas para já só nos foi possível confirmar o valor de 1,5 M€.Serdar Saatçi junta-se a Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues no lote de centrais às ordens de Artur Jorge, numa chegada que não implicará a saída de nenhum destes elementos, até porque o calendário vai adensar-se nas próximas semanas com o arranque da fase de grupos da Liga Europa.O jovem jogador fez 14 jogos pela equipa principal do Besiktas na época passada, tendo feito formação também ao serviço do emblema de Istambul. Estava a entrar no último ano de contrato com o Besiktas.