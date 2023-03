Simon Banza: «Melhorar todos os dias para no final não haver arrependimentos»

Simon Banza foi o protagonista esta noite do programa "A Minha História", conteúdo da Next, a TV do Sp. Braga. O avançado abriu o livro sobre os tempos de criança e a carreira, destacando-se as palavras sobre o momento da equipa."O que temos feito é bom, mas temos de olhar em frente e melhorar todos os dias para no final não haver arrependimentos", disse Banza, focando-se na velha filosofia de "pensar jogo a jogo, passo a passo"."Temos de estar preparados para dar o máximo em todos os jogos e tentar ganhar. Sem pressão, mas sempre com o compromisso. Vamos ver o que acontece e só queremos ganhar sempre o próximo jogo", destacou o francês de 26 anos, percorrendo uma variedade de assuntos sobre o seu momento, a vida em Braga o que mais o marcou no passado."Temos uma boa equipa, com jogadores de muita qualidade. Penso que cada jogador dá o seu contributo pessoal para a equipa e quando começamos um jogo é como nos sentíssemos invencíveis. Temos uma boa defesa e somos Guerreiros, é esse o espírito da nossa equipa e as outras equipas, quando jogam contra o Sp. Braga sentem isso.""O treinador tem uma mentalidade ganhadora e tenta passar-nos sempre essa identidade e chama. Artur Jorge é um excelente treinador e tem a confiança nos seus jogadores. Isso é bom para o clube e para nós e espero que continue assim.""Quando chegou a proposta do Sp. Braga aconteceu tudo muito rápido. Disse logo que sim, porque o Sp. Braga era uma grande oportunidade para mim. Pensei um pouco, mas sabia que estava a tomar a melhor decisão. Pensei é um projeto novo, onde tudo é novidade e disse logo porque não? Não tenho receio, é a vida de um futebolista. Se não tentarmos a nossa sorte nunca sabemos se podíamos ter sucesso e por isso decidi logo vir para o Sp. Braga.""Sinto que todos os jogadores e todas as pessoas no estádio estão aqui com o mesmo objetivo. Quando sentes isso, passa para ti boas emoções e emoções. Portanto, não posso estar triste, estou feliz, muito feliz. Os adeptos dizem-me para fazer golos e estou muito feliz por jogar para eles. Aqui sente-se uma mentalidade ganhadora, eles querem sempre ganhar e melhorar, os jogadores sentem isso e é bom também para a equipa, pois todos queremos o melhor para o Sp. Braga"A vida de um avançado é assim. Às vezes estamos em cima e marcamos golos, outras vezes não. O importante é continuar a trabalhar da mesma forma para estarmos a um nível elevado. Preciso de estar sempre focado, trabalhar para a equipa e depois os golos vão aparecer", disse, concordando que a mensagem é continuar a trabalhar e nunca desistir. "Como o Cristiano Ronaldo", vincou entre sorrisos."Depois do jogo sinto ainda muita adrenalina e não consigo dormir. É como se sentisse o apoio dos adeptos dentro do meu corpo. Acho que é algo que todos os jogadores sentem. Quando perdemos ficamos a pensar em determinadas ações do jogo e os pensamentos estão sempre a voltar.""O sentimento de marcar é sempre especial. É estar frio por fora e muito quente por dentro. Durante o jogo acontecem muitos pormenores. Quando marcamos no último minuto, claro que é uma loucura e aí chegamos aos 40 pontos no campeonato e isso foi muito importante para a equipa.""O Sp. Braga oferece condições muito boas mesmo para os jogadores da formação. É uma grande oportunidade para evoluírem porque não existe disto em todo o lado. Espero que os jovens jogadores continuem a trabalhar bem e comprometidos para se tornarem profissionais. Não existem este tipo de condições em todos os países e em todos os clubes, é diferente. Muitos não têm as oportunidades e as estruturas que o Sp. Braga tem. Trabalhar com tudo isto à disposição significa estar mais perto de ser cada vez melhor. Quando és jovem não podes fazer tudo o que te apetecer porque tens essa responsabilidade de ser jogador de futebol.""Desde muito cedo que sempre pensei em ser jogador profissional de futebol. Via muitos vídeos do Ronaldinho e do Cristiano Ronaldo e isso dava-me motivação para fazer o meu trabalho. Sempre tive esta intenção de ser profissional e trabalhei muito para o alcançar. Graças a Deus, hoje sou profissional e quero continuar a melhorar a minha carreira.""Nasci em Cray, nos arredores de Paris, tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha e outra mais nova. Comecei com seis anos no Cray, depois fui para um clube perto e mais tarde para o Lens, onde fiz toda a minha formação e assinei o meu primeiro contrato como profissional. Joguei no Pétang, no Luxemburgo, onde estive emprestado e tive uma época muito feliz. Foi uma experiência muito boa e depois estive no Famalicão, como sabem, e agora no Sp. Braga.""Quando estamos fora do nosso país, é preciso adaptação. Foi muito importante para mim criar ligações com outros jogadores quando cheguei. Preciso de me sentir confortável. Sentia-me bem no Famalicão e também me sinto muito bem no Sp. Braga. Espero continuar desta forma, porque quando a vida nos corre bem fora do campo, isso também ajuda dentro do campo.""A minha família vem muitas vezes ver-me jogar e gostam muito do Estádio Municipal de Braga. Eles estão felizes por mim. Tem sido um percurso longo, mas ainda não está terminado. Eles sabem que posso melhorar e fazer ainda mais e tudo o que tem acontecido tem sido muito bom para mim e para a minha família. Na vida se queres alguma coisa tens de trabalhar muito para o conseguir e é isso que faço. Os meus pais trabalharam muito ao longo da vida e fizeram tudo por mim e pelos meus irmãos. Gosto muito de jogar futebol, mas isto também é muito pela minha mãe, pelo meu pai e pelos meus irmãos, porque eles fizeram muitos sacrifícios por mim também.""Gosto muito de Braga, da cidade e das pessoas, que são muito simpáticas. Já vivia em Braga na época passada, conheço bem a cidade e não tenho nada a apontar. É uma cidade muito boa para se viver. As pessoas são muito amáveis e quando a minha família vem cá sentem-se me casa e para mim é muito importante que os meus familiares sintam isso."