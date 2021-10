Sócios do Sp. Braga aprovam contas e orçamento do clube em assembleia geral

O Sp. Braga emitiu um comunicado a dar conta que o relatório e contas do clube, referente à época desportiva 2020/21, bem como o orçamento para a época desportiva 2021/22 foram aprovados por esmagadora maioria na assembleia geral ordinária que teve lugar este sábado de manhã, no Auditório do Fórum Braga.





Compareceram na reunião magna 180 sócios votantes, correspondentes a 1349 votos.Eis os resultados da votação do 1º ponto da Ordem de Trabalhos (Aprovação do Relatório e Contas 2020/21):A favor: 1242 votos (167 sócios) – 92%Contra: 10 votos (1 sócio) – 0,7%Abstenção: 97 votos (12 sócios) – 7,3%Resultados da votação do 2º ponto da Ordem de Trabalhos (Orçamento para a época desportiva 2021/22):A favor: 1230 votos (164 sócios) – 91,3%Contra: 10 votos (1 sócio) – 0,7%Abstenção: 109 votos (15 sócios) – 8%Refere também o Sp. Braga que foi também aprovado, por unanimidade e aclamação, um voto de pesar pelo falecimento de António Coelho, diretor do Sp. Braga ao longo de mais de 30 anos.