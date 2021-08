Sp. Braga 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

Fundado em 1921, o Sp. Braga tem sido o clube o português que mais tem crescido nos últimos anos. O objetivo do seu presidente, António Salvador, é fazer do Sp. Braga campeão nacional, no entanto isso não será tarefa fácil. No seu palmarés, conta com duas taças de Portugal, duas taças da liga e uma Intertoto. Após terminar em 4º lugar na última temporada, os bracarenses voltaram a seguir a sua política de contratações e a reforçarem-se no mercado nacional, contratando Mário González (ex-Villareal), Lucas Mineiro (ex-Gil Vicente), Tiago Esgaio (ex-Belenenses SAD) e Paulo Oliveira (ex-Eibar).